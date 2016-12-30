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Собянин провел технический запуск нового участка московского метро
Общество

Собянин провел технический запуск нового участка московского метро

Сегодня 14:38
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Собянин провел технический запуск нового участка московского метро

Москва, 30 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу провел технический запуск нового участка Калининско-Солнцевской линии московского метро — «Деловой центр – Раменка». Градоначальник сам проехал на поезде по новому участку, которым пока что пользуются только рабочие метрополитена.

По словам Собянина, протяженность участка составит семь километров и включит несколько станций. Это будет самая протяженная линия московского метро. Ожидается, что пассажирское движение начнется в конце января — начале февраля, пишет «АиФ».

Отметим, что строительство станции «Раменка» началось еще в 2013 году. Станция будет иметь два вестибюля с выходами на обе стороны Мичуринского проспекта. 

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Геннадий Плющев
#сергей собянин
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