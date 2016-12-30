Птичий грипп вновь косит домашнюю птицу на юге России

Краснодар, 30 декабря. Птичий грипп вновь представляет собой угрозу на юге России, информирует Россельхознадзор. Вспышка болезни зафиксирована у гусей на хуторе местного бизнесмена и у индеек в Ростовской области.

«Краевая ветеринарная лаборатория в пробах патологического материала, отобранного от гусей… выявила геном вируса», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники государственной ветеринарной службы взяли неблагополучный хутор с заболевшими птицами под контроль. В соседней Ростовской области геном вируса гриппа птиц специалисты выявили у «индеек, содержавшихся на двух площадках», сообщает газета «Известия».

Санитарный регулятор еще осенью 2016 года заявлял, что присутствует угроза распространения птичьего гриппа на территории РФ в связи с миграцией перелетных птиц. Бизнесменам-птицеводам посоветовали избегать контактов со своими питомцами.