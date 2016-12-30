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Таджик в Подмосковье задушил девушку и снял с нее скальп кухонным ножом
Происшествия

Таджик в Подмосковье задушил девушку и снял с нее скальп кухонным ножом

Сегодня 14:41
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Таджик в Подмосковье задушил девушку и снял с нее скальп кухонным ножом

Люберцы, 30 декабря. Гражданин Таджикистана подозревается в зверском убийстве 26-летней жительницы подмосковного города Люберцы. Предварительно установлено, что мигрант задушил девушку, а потом снял с нее скальп.

«Сегодня утром в одном из домов на проспекте Победы в Люберцах было обнаружено тело 26-летней девушки со следами удушения и снятым скальпом», — сообщил агентству городских новостей «Москва» представитель полиции.

Источник агентства добавил, что рядом с трупом девушки находился ее 36-летний знакомый. По версии стражей порядка, мигрант убил девушку во время выяснения отношений. Подозреваемого в совершении преступления уже задержали.

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