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Школьницу из Улан-Удэ наградили медалью МЧС России «За спасение утопающих»
Общество

Школьницу из Улан-Удэ наградили медалью МЧС России «За спасение утопающих»

Сегодня 14:40
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Школьницу из Улан-Удэ наградили медалью МЧС России «За спасение утопающих»

Москва, 30 декабря. Школьница из Улан-Удэ Светлана Понамарчук была награждена медалью МЧС России «За спасение погибающих на воде». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В 2015 году одиннадцатилетняя школьница спасла одноклассницу, которая провалилась в ледяную полынью. Светлана с подругой возвращались из школы, их путь пролегал вдоль реки. Подруга Светы решила сократить путь и вышла на лед, однако девочка провалилась в воду.

По словам Светы, она сразу вспомнила советы мамы, которая рассказывала, как действовать в таких ситуациях.

«У меня был мешок со спортивной одеждой, я вытянула лямки и кинула подружке, а сама легла на живот и помогла ей вылезти», — рассказывает школьница.

Позднее о поступке бурятской школьницы узнала не только республика, но и вся страна. В Главном управлении МЧС России по Республике Бурятия решили наградить девочку медалью.

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Кирилл Иванов
#светлана понамарчук
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