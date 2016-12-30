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Юрий Кот: России хватит сил, чтобы привести в чувства стреляющих по самолетам идиотов
Украина

Юрий Кот: России хватит сил, чтобы привести в чувства стреляющих по самолетам идиотов

Сегодня 15:10
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Юрий Кот: У России достаточно мощностей, чтобы привести в чувства стреляющих по самолетам идиотов

Украинский кабмин разрешил ВСУ обстреливать любые воздушные суда, которые попытаются незаконно пересечь государственную границу. Решение об атаке будут принимать высшие военные чиновники страны. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Помимо самолетов, которые попытаются незаконно зайти в украинское воздушное пространство, разрешается стрелять и по бортам, которые подозреваются в совершении террористических актов в украинском небе. Решение кабмина уже опубликовано на официальном сайте правительства. Самое главное, что последнее слово об открытии предупредительного огня или огня по цели, то бишь на поражение, остается за главой Минобороны, начальником генштаба — главнокомандующим вооруженных сил, командующим воздушными силами ВС или лицами, которые исполняют их обязанности. Главное, чтобы не подрались в процессе жеребьевки — кто нажмет на «красную» кнопку.

Юрий Кот: У России достаточно мощностей, чтобы привести в чувства стреляющих по самолетам идиотов

Украинский журналист и политолог Юрий Кот уверен, что действия украинской власти стали отражением в кривом зеркале действий уходящей американской администрации.

«Барак Обама делает движения в сторону ссылки представителей российской дипломатической миссии из Соединенных Штатов, а Украина тут же решила подыграть своему боссу. Другое дело, что все заявления кабмина — не более чем сотрясание воздуха, — они не отважатся сбить самолет. Потому что получается, украинские военные могут сбить не только российский, но и израильский борт, французский, американский, британский, любой, — задается вопросом в беседе с ФАН Юрий Кот. — С другой стороны, такое заявление лишний раз подтверждает, что на Украине сегодня у власти террористы, захватчики и преступники, которые принимают совершенно безумные решения, предпринимают бесчеловечные шаги, прикрываясь жизнями людей. Теперь задача всех соседей, чьи самолеты могут случайно пролетать недалеко от границ Украины, делать все возможное, чтобы принудить этих преступников сначала к миру в Донбассе, а потом к нормальному отношению к соседям, в том числе и к России. Третий шаг — чтобы преступники сели в тюрьму и ответили перед народом за то, что они делали и делают».

Юрий Кот: У России достаточно мощностей, чтобы привести в чувства стреляющих по самолетам идиотов

Говоря о незаконном пересечении украинского воздушного пространства, нужно отметить потенциальную опасность для Крыма, чью территорию Киев по-прежнему считает своей. Получается, что ВСУ разрешили открывать огонь по любому самолету гражданской авиации, который следует на посадку в аэропорт Симферополя. Однако, по мнению собеседника ФАН, украинские силовики из страха не пойдут на столь отчаянный шаг.

«Вспомним, как Украина задекларировала, что собирается провести учения, но в ночь перед началом изменила маршрут полета своих ракет, — говорит собеседник ФАН. — У России достаточно мощностей, чтобы привести в чувства любого идиота, который имеет возможность на Украине пускать ракеты или обстреливать самолеты. Особо переживать россиянам не стоит. Другое дело, что необходимо включать все дипломатические средства, чтобы объяснить Киеву — так делать нельзя. А Крым… Крым в данной ситуации и де-юре, и де-факто является частью России, и никуда мы от этого не денемся. Украина потеряла полуостров только потому, что в ней произошел госпереворот. И за потерю Крыма, кстати, власть тоже должна ответить».

комментарии
Алиса Яковдева
#барак обама #юрий кот
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