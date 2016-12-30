Путин подписал указ о санкциях против КНДР

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН об ограничениях в отношении КНДР. Документ был принят в ответ на проведение Северной Кореей ракетно-ядерных испытаний.

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Россия вводит перечень ограничений, касающихся КНДР. Прежде всего они касаются сделок с гражданами и юридическими лицами из Северной Кореи

Меры также касаются купли-продажи угля, железа, золота, топлива, материалов и технологий, которые могут использоваться для осуществления ядерной программы КНДР. Введены санкции, касающиеся находящихся в РФ финансовых активов, возможности открытия в РФ отделений и филиалов северокорейских банков.

Указ устанавливает перечень предметов роскоши, которые запрещено вывозить из РФ в КНДР.