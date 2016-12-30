Американские спецслужбы рассказали, как «русские хакеры» взломали выборы в США

Вашингтон, 30 декабря. После многочисленных заявлений о влиянии неких «хакеров, связанных с российскими спецслужбами» на исход президентских выборов в США, представители ФБР и Министерства внутренней безопасности США наконец опубликовали доклад, который призван доказать причастность России к хакерским атакам. Все доказательства уместились всего лишь на 13 страницах.

Как сообщается в докладе американских спецслужб, нападения "русских хакеров" начались еще летом 2015 года.

«Хакеры, сотрудничающие со спецслужбами РФ, разослали более 1000 сотрудникам правительственных учреждений и политических объединений США электронные письма, содержащие вредоносные программы», — передают «Известия».

Адресаты, открывшие вредоносный файл, предоставляли "русским хакерам" доступ к материалам Нацкомитета Демократической партии.

Выберите главное событие 2016 года!