Аксенов раскрыл секрет борьбы с депрессией

30 Декабря 2016 14:33 49

Симферополь, 30 декабря. Выход можно найти из любой ситуации, поэтому не стоит впадать в депрессию, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов рассказал на пресс-конференции, как справляется с трудностями в работе.

«Депрессий никогда не бывает, есть спортивная злость, которая иногда зашкаливает, если что-то не получается… — заметил глава республики. — Но выход может быть найден в любой ситуации».

Он подчеркнул, что при трудностях самое главное не опускать руки. Аксенов привел в качестве примера детей с ограниченными возможностями и их родителей, с которыми он встречается и которых поддерживает.

«Тяжелее ничего нет, все остальное такая ерунда», — отметил глава Крыма.

Ранее Аксенов анонсировал увольнение еще двух крымских чиновников.