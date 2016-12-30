Аксенов раскрыл секрет борьбы с депрессией

Симферополь, 30 декабря. Выход можно найти из любой ситуации, поэтому не стоит впадать в депрессию, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов рассказал на пресс-конференции, как справляется с трудностями в работе.
«Депрессий никогда не бывает, есть спортивная злость, которая иногда зашкаливает, если что-то не получается… — заметил глава республики. — Но выход может быть найден в любой ситуации».
Он подчеркнул, что при трудностях самое главное не опускать руки. Аксенов привел в качестве примера детей с ограниченными возможностями и их родителей, с которыми он встречается и которых поддерживает.
«Тяжелее ничего нет, все остальное такая ерунда», — отметил глава Крыма.
Ранее Аксенов анонсировал увольнение еще двух крымских чиновников.
Катерина Тимошенская