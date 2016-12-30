ДНР и ЛНР откроют представительство Донбасса в Неаполе

Донецк, 30 декабря. Итальянские общественники предложили властям республик Донбасса открыть свое представительство в Неаполе.

Общественники Италии обратились к главам Донецкой и Луганской Народных Республик с обращением, в котором указывается информация об острой необходимости в оформлении паспортов и иных документов для граждан Новороссии. В тексте обращения содержится просьба об оказании содействия в организации представительства республик в Неаполе. К обращению итальянских общественников прилагаются свыше 500 подписей граждан различных национальностей, которые проживают в регионе Кампания. Ранее ДНР открыла представительство в итальянском Турине.

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