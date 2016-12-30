ИГ хочет устроить «день плача и скорби» на рождественских праздниках в Европе

Брюссель, 30 декабря. Новостной канал «Ан-Нашир», принадлежащий террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ), распространил призвание к боевикам группировки об осуществлении террористических актов на рождественских праздниках в Европе.

В заявлении буквально говорится о том, что праздник должен превратиться в «день плача и скорби». Новостной канал также предписал всем мусульманам держаться подальше от мест празднования христианами Рождества.

В качестве потенциальных объектов осуществления терактов называются любые места массовых скоплений — рынки, ярмарки, кинотеатры, торговые центры и даже больницы.