Дутерте отрицает сбрасывание людей с вертолета

Манила, 30 декабря. Президент Филиппин Родриго Дутерте отрицает сообщения о том, что в прошлом сбрасывал людей с вертолета, передает CNN.

Коррумпированных филиппинских чиновников Дутерте готов сбрасывать с самолета, как сделал это в прошлом с гражданином Китая, подозревавшегося в изнасиловании и убийстве, пишет Reuters. Однако, филиппинский лидер опроверг эти сообщения СМИ, подчеркнув, что он никогда не пользовался вертолетом.

Вместе с тем Дутерте сослался на «живое воображение Тулфо», вероятно имея в виду журналиста с такой фамилией, сообщает CNN. Отметим, что президент Филиппин выступает за решительную борьбу с наркозависимостью среди населения и преступниками, распространяющими наркотики.