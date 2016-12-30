Троллинг от ЦСКА: Дед Мороз подарил Акинфееву блюдо сухарей

Москва, 30 декабря. Футболисты московского ЦСКА получили новогодние подарки от Деда Мороза. Видео визита волшебника в раздевалку спортсменов опубликовано в микроблоге футбольного клуба.
Бразильский защитник Марио Фернандес получил от Деда Мороза португальско-русский словарь, полузащитник Зоран Тошич стал счастливым обладателем баскетбольного мяча, а вратарь коллектива Игорь Акинфеев получил тарелку с сухарями.
Напомним, в уходящем году голкипер красно-белых установил рекорд сборной по количеству «сухих» матчей в истории команд СССР, СНГ и России. Более того, Акинфеев побил даже антирекорд Лиги чемпионов, пропустив гол в домашнем матче второго тура группового этапа турнира сезона-2016/17 с «Тоттенхэмом».
Новый год без подарков — как футбол без мяча. Что Дед мороз приготовил для футболистов #ЦСКА? Ответ — в этом видео! pic.twitter.com/dqMp5WcoDW— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) December 30, 2016