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Одесский припортовый завод прекращает работу с нового года
Украина

Одесский припортовый завод прекращает работу с нового года

Сегодня 14:28
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Одесский припортовый завод прекращает работу с нового года

Одесса, 30 декабря. Одесский припортовый завод (ОПЗ) останавливает работу с 1 января 2017 года.

Как стало известно, ОПЗ прекращает работу с начала 2017 года, а также некоторые структуры завода переходят на двухдневный график работы, сообщает информационный портал «Таймер» со ссылкой на свои источники.

Напомним, что решение об остановке работы предприятия приняли на заседании кабмина в прошедшую среду, 28 декабря. Завод хотят сдать в аренду тому, кто гарантирует обеспечение предприятия топливом. Пока арендатор не найдется, вероятно, ОПЗ будет простаивать.

По информации издания, в эту пятницу многолетний директор ОПЗ Валерий Горбатко выступил перед работниками с прощальной речью.

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Дана Балан
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