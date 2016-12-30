Космонавты на МКС встретят Новый год 16 раз

Москва, 30 декабря. Члены экипажа миссии МКС-50 смогут 16 раз встретить Новый 2017 год.

Как рассказали в подмосковном Центре управления полетами, станция 16 раз пересечет часовые пояса, где уже наступил Новый год.

Астронавты NASA и ESA, а также космонавты «Роскосмоса», несущие вахту на борту международной космической станции, отпразднуют Новый год в ту минуту, когда трасса полета МКС будет проходить юго-западнее Новой Зеландии.

По расчетам, «первая» встреча Нового года на орбите может произойти уже 31 декабря в 15.24 по московскому времени.