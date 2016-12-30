Сирия: Минобороны РФ применяет роботов-саперов для расчистки Алеппо

Алеппо, 30 декабря. Наряду с живыми людьми в переполненном оставленными боевиками минами Алеппо работают роботы-саперы, которые помогают расчищать восточные кварталы города. Как сообщили представители российского министерства обороны, в восточных кварталах Алеппо используются российские роботы-саперы модели «Уран-6».

Как сообщили в Минобороны, только за последние сутки в Алеппо было расчищено почти 50 гектаров городской площади и более двадцати километров дорог.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», на территории восточного Алеппо были найдены крупные склады боеприпасов из США, Болгарии и других стран Европы.