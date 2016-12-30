up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Политика

Администрация Краснодара прокомментировала арест вице-мэра

30 Декабря 2016 14:30
41Просмотры

Администрация Краснодара прокомментировала арест вице-мэра

Краснодар, 30 декабря. Замглавы Краснодара Ольга Яковлева заключена под стражу на два месяца по подозрению в незаконной передаче земельного участка коммерческой фирме. 

«Вице-мэр Ольга Яковлева арестована по статье 286.1 Уголовного кодекса РФ на два месяца на срок предварительного следствия», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что чиновница подозревается в подписании акта о передаче в уставной капитал компании участка на пересечении Красноармейской и Карасунской улиц.

Пресс-служба администрации города уже прокомментировала арест вице-мэра. По словам первого заместителя градоначальника Сергея Васина, власти города рассчитывают на объективное и тщательное расследование. Яковлева на время следственных мероприятий отстранена от своих обязанностей.

Ксения Тасманова

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС