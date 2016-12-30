Сирия сегодня: что известно о группировках, присоединившихся к перемирию

Сирия сегодня, 30 декабря. Перемирие в Сирии подписали семь группировок, в том числе мощная и хорошо вооруженная «Ахрар аш-Шам», которую Москва ранее относила к террористическим формированиям.

Оглушительная новость последних дней уходящего года: России удалось сделать то, чего не смогли за два года сделать Соединенные Штаты и возглавляемая ими коалиция. В Сирии подписано перемирие, выполнение условий которого будут обеспечивать Россия и Турция. США в переговорах участия не принимали, да их никто и не звал.

Минобороны России опубликовало список семи крупных оппозиционных вооруженных формирований, присоединившихся к перемирию. Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, под соглашением подписались руководители семи вооруженных группировок общей численностью до 62 тысяч человек. По мнению экспертов, это больше половины всех вооруженных боевиков, воюющих в Сирии против правительства Башара Асада.

По словам Сергея Шойгу, группировки, оказавшиеся подписать соглашение о перемирии, «переходят в разряд террористических», и против них будут действовать также, как против признанных террористическими и запрещенных в России группировок «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»).

Список группировок, подписавших перемирие

Минобороны России опубликовало список оппозиционных вооруженных формирований в Сирии, подписавших соглашение о перемирии.

Это «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб», «Фейлак аш-Шам», «Джабхат Аш-Шамия» и «Сувар аги-Шам».

«Ахрар аш-Шам»

Самая крупная группировка из подписавших перемирие — это движение «Ахрар аш-Шам», в которое, входят более 80 отрядов общей численностью свыше 16 тысяч человек. «Ахрар аш-Шам» вела боевые действия против войск Башара Асада в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Даръа, Идлиб, Хама и Хомс.

У «Ахрар аш-Шам» самый сложный бэкграунд — это союз десятков исламистских вооруженных группировок, который ранее сотрудничал с «Джебхат ан-Нусрой» — сирийским «филиалом» «Аль-Каеды». Группировка появилась в начале гражданской войны в Сирии в 2011 году, ее создали бывшие политзаключенные-сунниты, освобожденные из сирийских тюрем. Первоначальные цели группировки были — свержение Башара Асада и установление по всей стране шариатского правления.

Есть информация, что в «Ахрар аш-Шам» воюет много русскоязычных боевиков. Группировка хорошо вооружена, в том числе танками Т-55 и Т-72, а также артиллерией.

До 2014 года «Ахрар аш-Шам» сотрудничала с ИГИЛ, а потом начала с ним воевать.

«Ахрар аш-Шам» не раз обвиняли в жестоком обращении с пленными, в том числе в пытках и похищениях. Россия в течение длительного времени относила эту группировку к террористическим и пыталась инициировать принятие соответствующего решения в ООН. В России «Ахрар аш-Шам» не внесена в реестр запрещенных организаций.

«Джейш аль-Ислам»

Группировка «Джейш аль-Ислам» состоит из 64 отрядов общей численностью до 12 тысяч человек. «Аль-Ислам» ведет боевые действия в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Даръа, Дейр-эз-Зор, Хама и Хомс. Российские власти ранее обвиняли эту группировку в том, что она разделяет взгляды ИГИЛ.

«Джейш аль-Муджахидин»

«Джейш аль-Муджахидин» — это 13 отрядов, в которые входит около восьми тысяч боевиков, действующих в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама, а также в городе Алеппо.

«Джейш Идлиб»

Группировка «Джейш Идлиб», действующая в провинции Идлиб, состоит из трех крупных отрядов общей численностью более шести тысяч человек.

«Фейлак аш-Шам»

Движение «Фейлак аш-Шам» состоит из 19 отрядов, общей численностью более четырех тысяч человек. Боевики этой группировки действуют в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс.

«Джабхат Аш-Шамия»

Группировка «Джабхат Аш-Шамия» включает в себя пять крупных отрядов общей численностью около трех тысяч человек. «Аш-Шамия» действует вв провинциях Алеппо, Идлиб и Дамаск.

«Сувар аги-Шам»

«Сувар аги-Шам» самая незначительная из группировок, подписавших перемирие. Она состоит из восьми отрядов общей численностью около 2,5 тысячи человек, которые воюют в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.