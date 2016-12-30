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ВСУ в Донбассе получат новое ракетное украинское оружие — Рада
Украина

ВСУ в Донбассе получат новое ракетное украинское оружие — Рада

Сегодня 14:22
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ВСУ в Донбассе получат новое ракетное украинское оружие — Рада

Киев, 30 декабря. Депутат Верховной Рады Украины заявил, что украинские силовики получат новое ракетное оружие, «которого нет у России».

Председатель Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Украина разработала новое ракетное оружие, которое оставляет далеко за спиной все российские аналоги. Далее депутат привел такие факты, как «новые программы вооружения», «уникальные вещи, сделанные за год», «новый тип оружия». Никаких конкретных данных о типе, характеристиках или даже названии очередного украинского «оружия возмездия» Пашинский не сообщил, но отметил, что оно уже проходит государственные испытания и стоит колоссальных денег.

комментарии
Алексей Громов
#сергей пашинский
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