Клинцевич: Трамп отменит унижающие США антироссийские санкции

Москва, 30 декабря. Сенатор Совфеда Франц Клинцевич считает, что администрация Трампа скорее всего отменит последние антироссийские санкции.

Избранный президент США Дональд Трамп вероятно отменит после инаугурации «антироссийские санкции, введенные уходящей американской администрацией», заявил сенатор Совфеда Франц Клинцевич. Поскольку, если оставить все как есть, это может означать согласие с позицией администрации Обамы, будто бы Россия могла повлиять на президентские выборы. «Для Дональда Трампа это совершенно неприемлемо. Тем более что такого рода утверждения абсолютно не соответствуют действительности», — заметил Клинцевич.

Он также добавил, что данного рода «возня» на самом деле унизительна для США. Напомним, что уходящий президент Обама распорядился выслать из страны 35 членов российской дипмиссии, что вызвало негодование главы МИД РФ Сергея Лаврова, призвавшего к принципу взаимности.