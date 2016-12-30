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РЖД в 2017 году проиндексируют тарифы ниже уровня инфляции
Общество

РЖД в 2017 году проиндексируют тарифы ниже уровня инфляции

Сегодня 14:21
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РЖД в 2017 году проиндексируют тарифы ниже уровня инфляции

Москва, 30 декабря. Глава РЖД Олег Белозеров доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву, что компания в следующем году проиндексирует тарифы по перевозкам на уровне ниже инфляции — 3,9%

Белозеров сообщил главе правительства, что специалисты РЖД составили план по работе с пассажирами на 2017-2019 года, на реализацию которого планируется потратить 178 млрд рублей. Также ожидается, что индексация тарифов на 2017 год окажется ниже инфляции.

Как передает газета «Известия», в новогодние праздники услугами РЖД, по подсчетам, воспользуются свыше 5 млн человек и 70 тыс. человек в составе детских групп.

Ранее сообщалось, что у РЖД может появиться собственный оператор мобильной связи. Обсуждение такой возможности ведется между «Транстелекомом» и Tele2.

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Ксения Тасманова
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