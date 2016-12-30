Порошенко ввел эмбарго на российские книги

Киев, 30 декабря. Ввоз на территорию Украины «иностранной продукции антиукраинского содержания» запрещен по решению правительства государства. Соответствующий закон, принятый Верховной радой 8 декабря, подписал глава Украины Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба украинского кабмина, документ вводит запрет на использование печатных СМИ и издательской продукции для призывов к захвату власти, насильственного изменения территориальной целостности и конституционного строя Украины, разжигания религиозной, национальной, расовой вражды, пропаганды жестокости, насилия и войны.

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию был уполномочен запретить распространение издательской продукции, которая «ввозится и/или изготовлена на территории «государства-агрессора» или «временно оккупированной» территории Украины» в украинском государстве на основании выводов экспертного совета.

Ранее стало известно, что российский актер Ян Цапник, сыгравший роль ополченца Донецкой народной республики в кинофильме «Военный корреспондент», был внесен в список невыездных по решению Службы безопасности Украины.