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Алеппо: саперы из РФ обезвредили более 16 тысяч оставленных боевиками бомб
Политика

Алеппо: саперы из РФ обезвредили более 16 тысяч оставленных боевиками бомб

Сегодня 14:04
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Алеппо: саперы из РФ обезвредили более 16 тысяч оставленных боевиками бомб

Алеппо, 30 декабря. Российские саперы продолжают работы по разминированию восточных кварталов Алеппо, которые после отступления боевиков оказались похожи на больше минное поле, где заминированы даже брошенные детские игрушки. В Минобороны РФ рассказали о результатах операции по разминированию.

«Саперы с 5 декабря разминировали в Алеппо более тысячи гектаров городской площади, более 400 километров дорог и более двух тысяч зданий, — передает РИА Новости текст сообщения Минобороны. — Обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов».

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