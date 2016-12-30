Рубль продолжит укрепляться к другим валютам в 2017 году

Москва, 30 декабря. Стабилизация рубля после девальвационных волн последних лет стала одним из главных достижений в экономике России, заявила начальник управления стратегического планирования банка «Глобэкс» Нина Ольговская.

Ольговская отметила, что в следующем году российская валюта будет укрепляться к другим валютам.

«Самой главной историей года мы бы назвали укрепление рубля на 20% в течение отчетного периода, несмотря на относительно дешевую нефть», — добавила она.

Однако эксперт подчеркнула, что планы Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить учетную ставку будут способствовать удорожанию доллара. Она пояснила, что этот шаг будет давить на рубль, передает газета «Известия».

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