ИИХФ объяснила запрет на минуту молчания в память о жертвах катастрофы Ту-154

Цюрих, 30 декабря. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила отказ в проведении минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи на матче молодежного чемпионата мира в Канаде.

Как объяснил представитель федерации, Россия на самом деле обратилась с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки во время матча. Российские хоккеисты вышли на арену с повязками, однако минуты молчания проведено не было.

Так, представитель IIHF отметил, что федерация не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к данному виду спорта.

Напомним, 25 декабря лайнер Ту-154 Минобороны разбился в черном море возле Сочи. На борту находились 92 пассажира — все они погибли.

В настоящее время расследование продолжается.