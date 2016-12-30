Стали известны тарифы на эвакуацию автомобилей в Москве на 2017 год

Москва, 30 декабря. В 2017 году стоимость эвакуации автотранспортного средства в Москве останется на прежнем уровне. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта города Москвы.

В ведомстве пояснили, что эвакуация одного автомобиля будет стоить 8,1 тысячи рублей, отметив, что такой тариф является «льготным и социально справедливым».

В ведомстве также напомнили, что с июля 2016 года действует правило, согласно которому автовладельцы могут оплатить эвакуацию и хранение своего транспортного средства в течение 60 дней, а если произвести оплату в установленные сроки, то предусматривается скидка, которая составит 25% от общего штрафа.