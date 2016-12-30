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Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию в Сирии
Политика

Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию в Сирии

Сегодня 13:58
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Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 30 декабря. Урегулирование в Сирии и двустороннее сотрудничество стали главными темами телефонного разговора российского президента Владимира Путина с его финляндским коллегой Саули Ниинистё. Соответствующую информацию приводит пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг урегулирования сирийского кризиса и другим международным темам. Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая мероприятия, посвященные 100-летию независимости Финляндии, отмечаемому в 2017 году, и предстоящие контакты на высшем и других уровнях.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев обсудили предстоящие в Астане переговоры по Сирии.

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Тимур Румянцев
#путин #россия #финляндия #ниинистё
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