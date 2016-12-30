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Киев завершил подготовку иска в международный суд против России
Украина

Киев завершил подготовку иска в международный суд против России

Сегодня 15:16
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Киев завершил подготовку иска в международный суд против России

Киев, 30 декабря. Украина подаст в международный суд иск против России. Как заявил замминистра иностранных дел страны Вадим Пристайко, Киев считает, что РФ якобы нарушила договор о дружбе.

«Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В нем написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд», — цитирует Пристайко «Укринформ».

По его словам, иск готовился в течение года.

Как ранее сообщала НСН, первый президент Украины Леонид Кравчук призвал россиян и украинцев помириться в 2017 году.

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