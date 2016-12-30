Рогозин рассказал, когда начнутся испытания нового МиГ-35

Москва, 30 декабря. Первые летные испытания самолета МиГ-35 начнутся в январе следующего года. Такое заявление в пятницу сделал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«Мы планируем в январе 2017 года поставить на крыло легкий целевой истребитель МиГ-35. Давно «мигари» у нас не выпускали самолеты», — отметил он.

Напомним, что МиГ-35 является многоцелевым истребителем поколения «4++», который разрабатывается ОКБ МиГ и производится на авиазаводе «Сокол». Ожидается, что российские ВВС получат новый самолет в 2018 году.

МиГ-35 способен развивать скорость до 1450 км в час у земли и до 2560 км в час на высоте. Истребитель имеет на вооружении 30-мм пушку ГШ-301. Боевую машину могут пилотировать один или два летчика.