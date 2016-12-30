Четырех российских скелетонистов отстранили от соревнований за допинг

Москва, 30 декабря. Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований, спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил на сочинской Олимпиаде 2014 года. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона.

Отстранение отсчитывается с 30 декабря 2016 года. Федерацию бобслея России уже проинформировали об этом решении.

Ранее российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов обратились в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с требованием отменить временное отстранение от соревнований.