РПЦ предложила выписывать штрафы за мат в общественных местах

Москва, 30 декабря. РПЦ предложила штрафовать за нецензурную лексику в общественных местах.

С такой инициативой выступил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион.

В интервью программе «Церковь и мир» он отметил, что считает необходимым введение административного наказания за мат. По мнению митрополита, отучить людей от «безобразия» могут только штрафы. Священнослужитель также напомнил, что россияне не должны «осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает».

Как пишет «Свободная пресса», митрополит также подчеркнул, что слова способны формировать определенное отношение к жизни у окружающих.