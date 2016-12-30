Москва, 30 декабря. Закрытые властями США российские объекты использовались как места отдыха для детей во время зимних каникул. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нам запрещено пользоваться собственностью, которая является государственной собственностью Российской Федерации. Это одна дача для отдыха наших сотрудников в Вашингтоне и вторая дача для отдыха наших сотрудников в представительстве России при ООН», — сообщил Лавров.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что оба объекта были открыты для посещения детей во время каникул. Кроме того, на территории этих дач традиционно открывались лагеря. Однако администрация США посчитала эти объекты «шпионскими гнездами», добавил Лавров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства заявил, что МИД предложил президенту России Владимиру Путину в ответ на действия Вашингтона запретить американским дипломатам использовать два объекта на территории Москвы, а именно дачу в Серебряном Бору и склад на улице Дорожная.