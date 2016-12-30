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Назарбаев поручил МИД Казахстана готовиться к встрече по урегулированию в Сирии
Политика

Назарбаев поручил МИД Казахстана готовиться к встрече по урегулированию в Сирии

Сегодня 13:49
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Назарбаев поручил МИД Казахстана готовиться к встрече по урегулированию в Сирии

Астана, 30 декабря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с руководящим составом внешнеполитического ведомства республики поручил внимательнейшим образом готовиться к проведению в столице Казахстана переговоров по сирийскому урегулированию «в ближайшей перспективе». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба лидера страны.

По информации пресс-службы, глава Казахстана сделал акцент на необходимости тщательной подготовки к проведению в ближайшей перспективе переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 

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Дана Балан
#сирия
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