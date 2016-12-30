Рогозин назвал срок появления нового «тяжелого» авиадвигателя в России

Москва, 30 декабря. Новый «тяжелый» авиадвигатель на 35 тонн тяги должен появиться в России к 2025 году, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин во время посещения завода «Факел», которых входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Рогозин обратил внимание, что в мае этого президент России Владимир Путин принял принципиально важное решение по разработке «тяжелого» двигателя. По его словам, двигателя на 35 тонн тяги Россия ранее не разрабатывала никогда.

«Если мы выйдем на эту работу, а мы уже открыли по линии ОАК эту работу, то считайте, что к 2025 году мы должны будем получить двигатель», — констатировал вице-премьер.

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