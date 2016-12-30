Сирия: «умеренная оппозиция» нарушила перемирие в провинции Хама

Дамаск, 30 декабря. «Свободная Сирийская Армия», относящаяся к так называемой «умеренной оппозиции», нарушила условия перемирия и атаковала позиции правительственных войск.

Отряды боевиков на севере провинции Хама организовали крупное наступление на позиции сирийской армии около христианской деревни Мхрада. Военные не ожидали этого нападения и оставили свои укрепления. Отступление было тактическим, через несколько часов подразделения перегруппировались и вместе с отрядами ополченцев пошли в контратаку. Сирийским войскам удалось вернуть свои позиции и оттеснить боевиков от христианской деревни. Как сообщают в Дамаске, потери в живой силе и боевой технике понесли обе стороны.

Ранее Известия рассказали, что все вооруженные группировки в Сирии, отказавшиеся присоединиться к объявленному перемирию, Минобороны РФ будет считать террористическими.