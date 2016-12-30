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Сорок боевиков ИГ задержаны во время спецоперации на юге Турции
Политика

Сорок боевиков ИГ задержаны во время спецоперации на юге Турции

Сегодня 13:36
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Сорок боевиков ИГ задержаны во время спецоперации на юге Турции

Анкара, 30 декабря. Турецкая полиция задержала на юге страны 40 предполагаемых боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Как пишет агентство Anadolu, подозреваемые в связях с ИГИЛ были арестованы в провинции Адана.

Отмечается, что полиция провела спецоперацию, к которой были привлечены вертолеты. Правоохранительные органы уже предъявили 40 задержанным обвинения в членстве в ИГ и пропаганде ее деятельности. При обысках в их домах были найдены самодельные взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что 70 террористов ИГИЛ уничтожены под Мосулом силами коалиции. 

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Алия Шарафутдинова
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ИГ нанесло значительные потери Турции в Сирии и Ираке
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