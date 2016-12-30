Версию теракта на борту Ту-154 исключили после расшифровки черных ящиков

Сочи, 30 декабря. Версия о террористическом акте на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154 министерства обороны не находит подтверждения.

По данным источника, первая информация расшифровки черных ящиков, а также анализ состояния фрагментов лайнера, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшего рассмотрения версии теракта.

Источник подчеркнул, что участникам расследования не удалось обнаружить последствия взрыва или внешнего технического вмешательства. Помимо этого, больше не рассматривают версию о сложных погодных условиях. В настоящее время приоритетные версии — технический и человеческий фактор, сообщает «Интерфакс».