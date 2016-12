Абырвалг, ФСБ и Ластик стирают США с карты: новые киберсанкции против России

Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали шесть физических лиц и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУ. Кроме того, Госдеп США объявил 35 российских дипломатов персонами нон-грата и попросил их покинуть страну в течение 72 часов. Такие меры приняты в ответ на «вмешательство России в выборы в США», что тоже связывают в Госдепе с фактами «российских кибератак» на американские структуры.

В новый санкционный список Обамы попали Федеральная служба безопасности, Главное управление Генштаба (до 2010 года — Главное разведывательное управление Генштаба), автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», ООО «Специальный технологический Центр», ООО «Цифровое оружие и защита» (ЦОР). Как физические лица в дополненный санкционный список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, а также заместитель Коробова Сергей Гизунов. Кроме того, в столь представительную и весомую компанию включили и двух представителей киберсообщества — Алексея Белана (Абырвалг, Федуня, Маг, Марра, Магга) и Евгения Богачева (Ластик, Славик, Монстр). Учитывая то, что до сих пор Белана и Богачева ФБР разыскивало за хакерские атаки, связанные с вымогательством денег и похищением личных данных по кредитным картам — складывается впечатление, что в список рядом с ФСБ, ГРУ и их руководителями Абырвалга и Ластика включили, чтобы хоть как-то привязать Россию к «хакерскому интернационалу». «Эй, кто у вас там есть из российских хакеров? — Да вот, ребята номера кредиток воровали! — Ну, так давайте их сюда, в список!».

Поскольку введение новых «киберсанкций» против Российской Федерации надо было как-то оправдать, то под фантазию о «российском следе» в хакерских атаках на государственные и политические структуры США пришлось даже составить целый официальный доклад американского ФБР. Чтобы не быть голословным — сам текст доклада можно почитать на английском по ссылке.

Постараемся найти в нем «прямые и весомые» доказательства связи ФСБ России и ГРУ ГШ РФ с Абырвалгом, Ластиком или иными хакерскими группами, чьи псевдонимы широкими мазками приведены в тексте доклада.

При пристальном рассмотрении текста официального доклада выясняется, что большая часть приведенных там фактов «взломов» — это банальный фишинг и безответственное отношение сотрудников государственных учреждений США к файлам, которые они получали по e-mail. Сотрудники ведомств и функционеры политических партий тупо запускали исполняемые файлы из писем, тем самым добровольно предоставляя злоумышленникам доступ к своим компьютерам.

В качестве «дактилоскопического отпечатка русского хакера» в докладе ФБР (стр. 5) даже приведен некий фрагмент кода для известного классификатора Yara, который, конечно, выглядит загадочно, но для профессионалов не представляет никакого специфического интереса:

rule PAS_TOOL_PHP_WEB_KIT

{

meta:

description = "PAS TOOL PHP WEB KIT FOUND" strings:

$php = "$base64decode = /\='base'\.\(\d+\*\d+\)\.'_de'\.'code'/ $strreplace = "(str_replace("

$md5 = ".substr(md5(strrev("

$gzinflate = "gzinflate"

$cookie = "_COOKIE"

$isset = "isset"

condition:

(filesize > 20KB and filesize < 22KB) and

#cookie == 2 and

#isset == 3 and

all of them

}