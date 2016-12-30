Лавров: Администрация Обамы безосновательно обвинила РФ во всех смертных грехах

Москва, 30 декабря. Администрация уходящего президента США Барака Обамы безосновательно обвинила Россию во всех смертных грехах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров прокомментировал обвинения Вашингтона в адрес России.

«Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пыталась обвинить нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив», — констатировал российский министр.

Глава МИД РФ отметил, что действующая администрация Белого дома также выдвинула дополнительные обвинения о том, что якобы Москва на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США. По версии администрации Обамы, именно это привело к поражению Демократической партии. Лавров подчеркнул, что все обвинения были безосновательны.