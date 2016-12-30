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Террористы ИГ перекрыли подачу воды в Алеппо
Происшествия

Террористы ИГ перекрыли подачу воды в Алеппо

Сегодня 13:39
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Террористы ИГ перекрыли подачу воды в Алеппо

Дамаск, 30 декабря. Террористы ИГ перекрыли подачу воды из Евфрата в направлении Алеппо. Боевики остановили работу насосов на контролируемой ими плотине Табка, находящейся рядом с городом Ас-Саура, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Подача воды была прекращена в 06.00. Правительство САР и курдские отряды ополчения, продвигающиеся в сторону гидроочистительных сооружений с северо-западного направления, временно прекратили вооруженное противостояние с «Исламским государством» (запрещено в России по решению Верховного суда РФ) в окрестностях Алеппо, и пытаются вести переговоры о возобновлении подачи воды.

Переговоры ведутся также сотрудниками «Красного полумесяца» и рядом гуманитарных организаций. Проблемы с водой могут вызвать серьезные проблемы в городе, население которого массово возвращается в районы, покинутые ими несколько лет назад ввиду боевых действий.

Алеппо также испытывает большие проблемы с газом. Средняя стоимость десятилитрового баллона, используемого в быту, поднялась с 2 тыс. 650 (примерно 737 рублей) до 8-9 тыс. сирийских лир (2220 - 2500 рублей).

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Кирилл Оттер
#сирия #алеппо #иг
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