ИГ нанесло значительные потери Турции в Сирии и Ираке

Анкара, 30 декабря. Турецкие войска несут серьезные потери при осаде сирийского города Эль-Баб и в штурмах города Мосул в Ираке.

Турецкая сторона сообщает о том, что в морги Стамбула и других городов страны было доставлено около 20 тел военнослужащих. Спецназовцы и танкисты погибли при штурме Мосула. Также в военные госпитали поступило несколько десятков солдат и офицеров Турции с тяжелыми ранениями. Боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удалось уничтожить более десятка турецких танков «Леопард», а также боевых машин пехоты.

Ранее Известия сообщили, что президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил о том, что у него есть доказательства поддержки террористических группировок в Сирии со стороны коалиции, возглавляемой США.