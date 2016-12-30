СБУ запретила въезд на Украину российскому актеру, сыгравшему ополченца ДНР

Киев, 30 декабря. Российский актер Ян Цапник, сыгравший роль ополченца Донецкой народной республики (ДНР) в кинофильме «Военный корреспондент», был внесен в список невыездных по решению Службы безопасности Украины (СБУ). Как лицо, создающее угрозу национальной безопасности, артист не сможет въехать на территорию Незалежной в течении пяти лет.

Соответствующая информация приводится в сообщении украинского ведомства. СБУ также предупредило руководство телеканала «Интер», что телевизионщикам грозит наказание в случае появления актера в новогоднем эфире во время «Голубого огонька».

Как заявил газете «Известия» директор Института стран СНГ Константин Затулин, отношения между Украиной и Россией остаются в самом плохом состоянии в результате желания киевских властей формировать из Украины антироссийское государство. По его словам, на Украине началось расслоение между политической верхушкой, связавшей себя с гражданской войной и с конфликтом с РФ, и между людьми на местах, которые все чаще задумываются и понимают, что этот путь ведет украинское государство в тупик.

Напомним, несколько дней назад сообщалось о том, что СБУ на три года запретила въезд на территорию страны рэперу из России Левану Горозия, известному под сценическим псевдонимом L'One.