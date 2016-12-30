Асад рассказал, как Сирия пострадала от европейской поддержки террористов

Дамаск, 30 декабря. Европа должна перестать поддерживать террористов и снять эмбарго с Сирии, чтобы остановить волну беженцев, прибывающих в страны ЕС. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

По мнении Асада, мигранты не против вернуться в свою страну. Однако сирийцы нуждаются в стабильности и безопасности. По словам Асада, Сирия — их земля и мигранты могут вернуться без приглашения.

По мнению президента Сирийской Арабской республики, проблему с волной беженцев создали представители Европы, прямо или косвенно поддерживающие террористов в этой стране.

«Это они создали ту волну сирийских беженцев, которая направляется в Европу», — подчеркнул Асад.

Как пишет газета Giornale, беженцы не нуждаются в помощи европейцев за пределами Сирии, им нужна помощь внутри страны. В связи с этим Асад призвал отказаться от эмбарго, которое вынудило сирийцев бежать из страны.