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Год упущенных возможностей: Чижов рассказал об отношениях России и ЕС
Политика

Год упущенных возможностей: Чижов рассказал об отношениях России и ЕС

Сегодня 13:26
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Год упущенных возможностей: Чижов рассказал об отношениях России и ЕС

Москва, 30 декабря. Уходящий год можно с полной уверенностью назвать годом упущенных возможностей, если посмотреть, как развивались отношения между Россией и ЕС последние 12 месяцев. Такое заявление в пятницу сделал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

По его словам, у Брюсселя в этом году несколько раз выпадал шанс прекратить обострять ситуацию и начать сближение с Россией, однако каждый раз он еще больше усугублял политические отношения.

«К сожалению, этот год не привел к серьезным позитивным изменениям в отношениях между Россией и Европейским союзом. В 2016 году Евросоюз несколько раз упустил возможность пересмотра своей политики на российском направлении. Последний раз это было сделано несколько дней назад, когда Брюссель продлил экономические санкции против Москвы», — отметил Чижов.

Постпред России обратил внимание на то, что Евросоюз сейчас сотрясают внутренние проблемы — выход Великобритании, миграционный кризис и массовые антиправительственные протесты, пишет газета «Известия».

комментарии
Геннадий Плющев
#владимир чижов
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