МИД России намерен перекрыть США доступ к двум объектам в Москве

Москва, 30 декабря. Министерство иностранных дел России предложило президенту страны Владимиру Путину запретить дипломатам из США пользоваться двумя объектами в Москве. Речь идет о даче в Серебряном Бору и складе на улице Дорожная, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сообщил, что МИД вместе с другими ведомствами предложил Путину ряд ответных мер после введения США санкций в отношении России. В их числе — запрет гражданам США пользоваться их дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожная.

Ранее Лавров заявил, что предложил президенту РФ выслать за пределы страны 35 американских дипломатов. По его словам, Москва не может не отреагировать на антироссийские санкции, введенные США.