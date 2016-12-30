FAN-TV Лента новостей
МИД России намерен перекрыть США доступ к двум объектам в Москве
Политика

МИД России намерен перекрыть США доступ к двум объектам в Москве

Сегодня 13:34
65

МИД России намерен перекрыть США доступ к двум объектам в Москве

Москва, 30 декабря. Министерство иностранных дел России предложило президенту страны Владимиру Путину запретить дипломатам из США пользоваться двумя объектами в Москве. Речь идет о даче в Серебряном Бору и складе на улице Дорожная, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сообщил, что МИД вместе с другими ведомствами предложил Путину ряд ответных мер после введения США санкций в отношении России. В их числе — запрет гражданам США пользоваться их дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожная.

Ранее Лавров заявил, что предложил президенту РФ выслать за пределы страны 35 американских дипломатов. По его словам, Москва не может не отреагировать на антироссийские санкции, введенные США.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Освобождение Алеппо, подвиг России на Олимпиаде, «Оскар» Ди Каприо: чем нам запомнился 2016 год

Сегодня 13:33
43

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Сегодня 13:33
42

Сирия сегодня: нарушенное перемирие, Дамаск принял депутатов, Турция бомбит ИГ

Сегодня 13:19
92

Киевляне про визы и русский язык: «Что такое Россия против Украины? Это вообще ничего»

Сегодня 12:59
501

Бочка меда и ложка дегтя: что принесет Сирии всеобщее перемирие

Сегодня 12:50
115
Показать еще
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Террористы ИГ перекрыли подачу воды в Алеппо

13:39

Лавров: Администрация Обамы безосновательно обвинила РФ во всех смертных грехах

13:37

Сорок боевиков ИГ задержаны во время спецоперации на юге Турции

13:36

ИГ нанесло значительные потери Турции в Сирии и Ираке

13:34

МИД России намерен перекрыть США доступ к двум объектам в Москве

13:34

Видео падающих с японского манекенщика штанов гуляет по Сети

13:33

Освобождение Алеппо, подвиг России на Олимпиаде, «Оскар» Ди Каприо: чем нам запомнился 2016 год

13:33

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

13:33

Год упущенных возможностей: Чижов рассказал об отношениях России и ЕС

13:26

Асад рассказал, как Сирия пострадала от европейской поддержки террористов

13:26

Лавров предложил Путину выслать из России 35 дипломатов США

13:25

ВКС РФ над Курском перехватили «нарушителя» государственной границы

13:23
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Террористы ИГ перекрыли подачу воды в Алеппо
Читать
Закрыть