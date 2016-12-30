Перемирие в Сирии показало огромный потенциал РФ и Турции — советник Эрдогана

Анкара, 30 декабря. По словам главного советника президента Турции Ильнура Чевика, соглашение о всеобщем перемирии в Турции, достигнутое усилиями дипломатов Москвы, Тегерана и Анкары, является свидетельством высокой эффективности сотрудничества между Россией и Турцией и их возросшее влияние на события на Ближнем Востоке.

«Перемирие демонстрирует огромный потенциал в деле обеспечения мира благодаря тесному сотрудничеству президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина, — заявил Чевик. — Эрдоган и Путин — два лидера, которые несут мир на Ближний Восток. Перемирие показало их возросшее влияние на события в регионе».

Напомним, первая ночь после объявления перемирия в Сирии прошла мирно, ни одна из сторон не нарушила своих обязательств по прекращению огня.