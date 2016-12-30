Видео падающих с японского манекенщика штанов гуляет по Сети

Токио, 30 декабря. Видео с фотосессии японских моделей, во время которой с манекенщика упали штаны, всего за пару дней распространилось по Сети, только на YouTube набрав почти полтора миллиона просмотров.

Пользователи соцсетей запомнят 2016 год по обилию мемов и смешных роликов, среди которых видео с фотосессии японских манекенщиков. Ролик демонстрирует всю сложность работы моделью – во время съемки с манекенщика, активно позирующего перед фотокамерой, внезапно падают штаны. Застывшему от неловкости молодому человеку ассистент неуклюже пытается помочь поднять штаны. Тем не менее, никто из присутствующих не засмеялся – даже рядом стоящая модель не пошевельнулась, застыв в кадре.