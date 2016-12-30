Лавров предложил Путину выслать из России 35 дипломатов США

Москва, 30 декабря. Министерство иностранных дел России предлагает президенту России Владимиру Путину выслать из страны 35 американских дипломатов, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Лавров рассказал, какие зеркальные меры Россия может предпринять в ответ на санкции США.

«МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге», — констатировал российский министр.

Ранее Лавров обратил внимание, что Москва не может оставить без ответа антироссийские ограничения США. Западные СМИ ранее одобрительно отреагировали на шутку российского посольства в Великобритании про президента США Барака Обаму, передает «Газета.ru».