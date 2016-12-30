От «зрады» к «перемоге»: как Киев воевал за Крым с Coca-Cola, Booking и Google

Если внимательно изучить ресурсы рунета, то на множестве сайтов можно увидеть карту России без Калининградской области и Курильских островов, а часто и без Сахалина. Однако если кто-то увидит в этом заговор с целью пересмотра итогов Второй мировой войны, то аргументы с интересом выслушает только его лечащий врач-психиатр.

Совсем по другому обстоят дела в соседней стране, в которой еще в 1991 году «кляты москали усьо сало зъылы». Сейчас там как раз будут отмечать годовщину перемоги — победы над США, точнее, над ее гигантскими и всемирно известными фирмами Coca-Cola и Pepsi-Cola.

Битва с ними началась, когда рожденный в Кабуле депутат Верховной рады из «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем обнаружил в российском сегменте Интернета опубликованную «Кока-Колой» карту, где не только Крым был российским, но еще и приносились извинения, что на предыдущей карте забыли нарисовать полуостров, Курилы и Калининградскую область.

Избранник украинского народа мимо этого пройти не мог: это была зрада — измена чистой воды! Немедленно была образована группа в Facebook под названием «#BanCocaCola», в которую вступили тысячи представителей «майданутой» общественности.

Кроме депутата Найема в борьбу со зрадой включилось и множество других его коллег. Прежде всего, это вождь Радикальной партии, активный распространитель гомосексуально-демократических ценностей, неоднократно битый на рабочем месте и трижды судимый депутат Олег Ляшко. Он даже выложил изображение с красными грузовиками Coca-Cola и надписью «Зрада» на их бортах. Он потребовал от своих избирателей перестать пить колу и перейти на узвар (напиток из сухофруктов), компот и квас. Хотя избиратели Ляшко — явно фанаты горилки, так как только злоупотреблением этим напитком можно объяснить их голосование за такую личность.

Компанию депутатам, которых в последнее время на Украине из-за их любви к сельской одежде называют «вышиватниками», составил и один из трех вождей майдана Олег Тягнибок, входящий, по мнению Центра Симона Визенталя, в десятку главных мировых антисемитов. Он пошел еще дальше и потребовал от правительства Украины просто запретить деятельность компании Coca-Cola в стране.

На это Кабинет министров Украины, конечно же, пойти не мог, так как это американская компания, а именно в этой стране находились все нетрудовые сбережения его тогдашнего руководителя Арсения Яценюка. Страшно и подумать, что могло с ними произойти, если бы руководство США обиделось. Поэтому борьба украинского правительства с этой зрадой ограничилась тем, что его пресс-секретарь объяснил в этой группе, как изготовить колу в домашних условиях.

В этой же группе пользователи писали про колу такое, что иногда просто хотелось воскликнуть: «Панове, вы это про любимый напиток вашего самого любимого народа?». Выяснилось, что он абсолютно вреден для всех без исключения органов человеческого тела: по сравнению с ним и «Боярышник» — эликсир здоровья. Из-за завода в Броварском районе Киевской области, где производят колу, соседние села испытывают проблемы с водоснабжением. Даже название у нее антиукраинское и напоминает слово «хохла».

Вскоре появились и первые перемоги. Так, было опубликовано официальное сообщение о падении акций компании Coca-Cola на Нью-Йоркской бирже на целых 0,59%! Правда, вскоре они поднялись на 0,71%, но об этом не написали. По данным украинской статистики, количество потребления «Кока-колы» и «Пепси-колы» сократилось — можно было прыгать от радости, позванивая кастрюлями на голове и крича «Кто не скачет — тот москаль!». Но в стране, которая «цэ Европа», после долгожданной интеграции с ЕС сократилось потребление всего, даже молока. И не только потребление, но и само население последние годы сокращается такими ударными темпами, что бандеровцам правильнее было бы уже кричать не «Слава нации! Смерть врагам!», а наоборот.

Поразило и то, что борьба с фирмой по производству «заморской отравы» ведется на всех фронтах. Так, стоило кому-то написать в группе, что вместо колы лучше пить соки, как его тут же поправили, что соки надо пить внимательно, так как соки Rich, BotaniQ и «Добрий» также производит Coca-Cola. Немедленно был опубликован список всей продукции компании. Интересная все-таки жизнь на Украине — вот так выпьешь сока и станешь предателем. Настоящий патриот должен пить только самогон, закусывая его салом, да и то только после того, как выяснит, что его гнали не из русского зерна.

Были конечно и те, кто не разделял целей священной борьбы против изображений в рунете. Один объяснял, что компания Coca-Cola работает методом франчайзинга: фирма, которая ей платит, получает не только концентрат напитка, но и право использования торгового знака. Значит, и фирма, которая продает колу в России, может не иметь никакого отношения к той, которая делает то же на Украине. Бойкот только уменьшает доходы ее американского благодетеля. Другая посетительница группы посоветовала депутатам вместо поисков зрады в русском Интернете заняться тем, ради чего их избрали — принятием законов для облегчения жизни своих избирателей. Разумеется, жовто-блакитные скакальцы дали решительный виртуальный отпор «лживым кремлевским троллям».

Была изучена и вся история компании Coca-Cola: выяснилось, что она была официальным спонсором Олимпиады 1936 года в Берлине. Про это написали: мол, позор. Тут логику понять невозможно: давать деньги на проведение Олимпиады в Третьем рейхе — плохо, а вот идти воевать за этот рейх в его дивизию СС «Галичина», как это сделали новые герои украинского народа, — хорошо. К тому же пропустили великую заслугу Coca-Cola перед Украиной — она бойкотировала Олимпиаду, которая проходила в 1980 году в москальской столице!

Параллельно была выявлена еще одна зрада — нашлась фотография депутата Дмитрия Яроша, живого знамени нынешнего бандеризма-бандитизма, с бутылкой безалкогольного напитка с абсолютно москальским названием «Байкал». Как точно заметили враги «кока-колы», путь к зраде начинается с первого шажка. Тут они напомнили, что народная героиня Надежда Савченко беззаветно любила водку «Столичная», а там на этикетке, между прочим, изображена одноименная гостиница в Москве. В итоге она стала предательницей — с сепаратистами встречается.

Если вы думаете, что борьба со зрадой ограничилась обсуждением в Интернете, то вы не знаете современную Украину — к делу решительно подключились государственные органы. Кошмарное преступление обсуждали многократно в Верховной раде, а посольство Украины в США направило протесты в Государственный департамент и в компанию Coca-Cola.

Наконец, настал праздник и на улице самостийного государства: Coca-Cola убрала карту с Крымом. Правда, скорее всего это произошло потому, что просто истек срок рекламы, так как под картой было написано: «Новый год встречаем вместе с Coca-Cola. Вскоре и Pepsi-Cola убрала свою карту с Крымом. В России того, что среди миллионов изображений в Интернете стало на два меньше, никто и не заметил, а вот у соседей это вызвало бурю восторга: кругом развал и нищета, а тут вдруг перемога — не зря боролись.

Теперь украинская общественность уверенно идет к следующей перемоге над зрадой. Ее, как и год назад, обнаружили все там же — в русском сегменте Интернета. Обнаружил снова депутат Верховной рады — Георгий Логвинский. Зрадником снова оказалась всемирно известная фирма — Booking.com, которая, по словам депутата, «активно сотрудничает с бандитской властью самозванцев и продает проживание в украденных у Украины санаториях и гостиницах Крыма. Наглость доходит до того, что продают путевки даже в «отжатые» у Верховной рады и администрации президента санатории».

Была упомянута резиденция «Форос» — но то, что она была построена в 1988 году на деньги союзного, а не украинского бюджета упомянуть, разумеется, забыли. Депутат Логвинский, который позиционирует себя как юриста-международника, выражает надежду, что «Голландия, считающая Украину недостойной быть членом ЕС, не сможет не заметить бревно в своем глазу и тоже привлечет к ответственности нарушителя национального и международного законодательства». Вот только Booking.com еще с 2005 года является не голландской, а американской компанией.

Теперь для борьбы со зрадой решено использовать не всенародное осуждение в социальных сетях, а административный ресурс. Благо под руками была совсем не заваленная делами Прокуратура автономной республики Крым. Невероятно, но факт: несмотря на то, что уже почти три года назад Крым покинули последние государственные и военные служащие Украины, территориальные органы украинской власти благополучно продолжают существовать. Правда, находятся они не в Крыму, а на материковой части страны, вечно идущей в ЕС.

У Украины не хватает денег для вакцинирования детей, на социальные выплаты обнищавшим пенсионерам, но на содержание органов власти, которые не имеют власти нигде, деньги имеются. Генеральную прокуратуру Украины, как известно, возглавляет дважды судимый за расхищение госсредств Юрий Луценко. По данным издания Bild, еще в 2009 году, будучи министром внутренних дел, он устроил драку в аэропорту Франкфурта-на-Майне с немецкой полицией, которая не пускала его в самолет по причине сильного алкогольного опьянения. Крымскую прокуратуру возглавляет другой славный сын украинского народа — Гюндуз Мамедов, уроженец Азербайджана, у которого четыре заместителя. Прокуратура находится в Киеве на улице Резницкой. Ей подчинены еще восемь городских прокуратур. Жаль, что не написано, в каких городах Украины они находятся.

Крымская прокуратура может по праву гордиться тем, что она единственная на Украине, где отсутствует коррупция. Действительно: не то что взятку давать, а даже и обращаться туда никто не будет. Во-первых, она находится за 1000 километров от Крыма, а во-вторых, ее влияние на положение дел в Крыму такое же, как в Париже или на острове Мадагаскар — то есть, никакого и соответственно помочь она ничем не сможет.

Это официально подтверждено и на сайте Генеральной прокуратуры Украины. Для борьбы с коррупцией она сейчас проводит «тайную проверку добропорядочности прокурорских работников», к которой привлечены представители общественности, чью добропорядочность испытали на своей шкуре жители Донбасса — активные участники АТО. Выложен список с этими представителями для каждой областной прокуратуры — правда, неясно, почему тогда проверка тайная. А вот в Прокуратуру Автономной Республики Крым ни один бандеровский недобиток не назначен — нет там коррупции.

Осматривая ее сайт, почему-то все время вспоминаю повесть Юрия Тынянова «Подпоручик Киже». Только там виртуальный человек занимал реальные должности в армии, а в этой прокуратуре наоборот: реальные люди занимают виртуальные должности, но зато зарплаты у них абсолютно реальные.

В разделе «Новости» можно узнать о делах прокуратуры, которые потрясают воображение. Так сейчас расследуется ужасающее преступление: оказывается, 11 сентября 2015 года Владимир Путин и Сильвио Берлускони посетили аграрно-производственное объединение «Массандра» и выпили там бутылку «Херес-де-ла-Фронтера» урожая 1775 года, не получив на это разрешение украинских властей. А эта бутылка была национальным достоянием Украины — ведь любой врач-психиатр вам скажет, что в 1775 году Крым принадлежал Украине. В связи с этим 19 декабря 2016 года было направлено международно-правовое поручение в Италию на предмет проведения допроса Берлускони. Теперь итальянским прокурорам, если они не умрут от смеха при прочтении украинского документа, предстоит выяснить какую часть вина выпил сам Берлускони, а какую Путин — чтобы узнать, кто из них какой ущерб нанес державе, которая абсолютно правильно избрала в качестве своего герба вилы.

Привлекла внимание и абсолютно официальная новость о том, что 18 ноября этого года прокурор Мамедов встретился с руководством украинской полиции Крыма и Севастополя — почему-то отсутствовали фамилии. Пришлось найти сайт полиции, где было по-русски написано: украинскую полицию в Крыму возглавляет подполковник Сергей Абисов, в заместителях у которого четыре полковника. А вот на украинской версии этого же сайта утверждается, что главный украинский полицай Крыма — Анатолий Бахчиванжи с единственной заместительницей Натальей Максимчук. Про руководство полиции Севастополя какие-либо данные вообще отсутствуют. С кем же тогда встречался шановный пан Мамедов? Снова вспомнился «Подпоручик Киже» — украинским властям явно удалось воплотить в жизнь исторический анекдот 18-го века.

Кстати, если кому надо, управление украинской полиции в Крыму находится в Одессе на улице Преображенской, а вот в каком городе находится управление Службы безопасности Украины в Крыму, выяснить не удалось. Сайт не открывается.

Вся борьба украинско-крымской прокуратуры против новой зрады подробнейшим образом отражена на ее сайте. Разумеется, там были рады заявлению депутата Логвинского и против Booking.com начали досудебное производство сразу по двум статьям: 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением») и 332 («Незаконное перемещение лиц через государственную границу Украины»).

Любому нормальному человеку ясно, что при резервации мест в отеле через Интернет никакого имущества и пересечения границы нет и в помине, но в необычной прокуратуре и применение законов очевидно такое же. В Booking.com, получив письмо из прокуратуры с обвинениями, явно сразу поняли, с кем имеют дело. Но послать их туда, куда они этого заслуживают было нельзя — они могли отыграться на работниках украинского филиала компании. Отказываться от предоставления резерваций в Крыму тоже не хотелось — клиенты просто уйдут к конкурентам. Поэтому в ответном письме в прокуратуру компания сообщила, что введен особый порядок резервации отелей в Крыму.

Суть его в том, что туристов туда больше не пускают, а пускают только командировочных. Проверил: зарезервировался как командировочный на месяц в маленьком крымском поселке Семеиз с тремя малолетними детьми — никаких проблем.

Таким образом, нам, чтобы попасть на отдых в Крым, надо всего лишь лишний раз кликнуть мышкой, отвечая утвердительно на вопрос: в командировку ли едете? А вот для самостийных соседей радость великая: очередная перемога над крупной западной фирмой, которая к тому же находится в Голландии — стране, которая враг №2 после того, как ее народ на референдуме отправил Украину не в ЕС, а совсем в другом направлении.

Сейчас потомки великих укров готовятся начать борьбу против следующей крупной западной компании — Google. В картах ее русской версии Крым обозначен как территория России, а в немецкой версии — как спорная территория. Интересно, сколько надо бойкотировать Google на Украине, чтобы случилась перемога. На очереди и практически все автомобильные компании мира, которые на своих русских сайтах указывают офисы в Крыму. Для их бойкота населению Украины, очевидно, придется пересесть на чудом сохранившиеся «Запорожцы».

Не перестаю удивляться депутатам-вышиватникам, которые ищут и находят зрады в российском сегменте Интернета, в то время как в их родном сегменте зрада на зраде. На множестве официальных сайтов госорганов державы, чей гимн начинается с крайне оптимистической строчки «Еще не померла Украина», вместо ласкающих слух бандер-патриотов названий типа Кропывныцькый и Днипро можно увидеть старые названия Кировоград и Днепропетровск.

Еще более ужасная зрада то, что сплошь и рядом изображают карту США без штата Аляска. Кому хотят отдать Аляску при помощи этой зрады настоящим украинским патриотам даже и с кастрюлей на голове понятно.

Кстати, встретил я и карту Украины в границах 1918 года. В ее состав входят белорусские Гомель и Брест, польские Холм и Перемышль, румынские Сыгит и Сучава, молдавский Тирасполь, а кроме того русские Белгород, Краснодар, Ставрополь, Майкоп, Сочи и Владивосток. Да, да — Владивосток, оказывается, столица Дальневосточной Украинской Республики. Интересно, будут ли созданы украинские управления полиции и прокуратура и для этих городов, подобно тому, как они созданы для Крыма? К тому же мне кажется, что раз есть Дальневосточная Украинская Республика, то должна быть и Ближневосточная.

Странно также, что до сих пор остаются безнаказанными наглые зрадники, поставляющие, вопреки блокаде, энергию во «временно оккупированный Крым», причем абсолютно бесплатно. Это звезда по имени Солнце и ветер. Их необходимо также подвергнуть бойкоту: сломать на Украине все солнечные батареи и ветрогенераторы, а затем, как писал Маяковский, «светить всегда, светить везде», не выключая освещение даже днем, бойкотируя тем самым солнечное освещение.

Уверен, что Украина нашла свой путь развития от зрады к перемоге и обратно. Не знаю только, является ли он европейским. И в связи с этим хочется поддержать ее лозунг, воскликнув: «Веселой стране Украина ее юмористическим героям — слава!».