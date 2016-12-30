Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Под занавес Года российского кино, накануне профессионального праздника кинематографистов, Государственный центральный музей кино впервые за свою 27-летнюю историю обрел собственное здание. Музей был основан в 1989 году и до ноября 2005-го располагался в Киноцентре на Красной Пресне. В том же году он был вынужден покинуть это помещение. Фондовые хранилища перевезли на территорию «Мосфильма», кинопоказы и другие мероприятия проводили на самых разных площадках Москвы. И вот теперь музей, наконец, обрел крышу над головой. Его новый адрес – павильон № 36 ВДНХ. На торжественной церемонии открытия нового Музея кино побывал корреспондент ФАН-ТВ.

Одной из первых приветствовала гостей директор Государственного музея кино Лариса Солоницына. «Для современного кинематографа, конечно, история кинематографа крайне важна, но принять решение о возрождении музея и не отказаться от этой идеи в период экономического кризиса, в процессе еще каких-то происходящих в стране перемен – мне кажется, что это потребовало определенного мужества и, главное, уверенности в правильности своего решения!» – сказала она.

На мероприятии также присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский. Обращаясь к нему, Лариса Солоницына добавила: «Владимир Ростиславович, я очень благодарна вам за то, что вы помогли приобрести нам эту стартовую площадку для полноценной работы Музея кино. Я совершенно точно понимаю, для чего мы его строили, я понимаю, что мы должны стать частью современного кинематографического процесса, что у нас есть возможность рассказывать людям (а у нас есть о чем рассказывать) о том, какие замечательные люди творили историю этого кинематографа. И, может быть, таким образом мы попытаемся вернуть любовь к отечественному кинематографу нашим замечательным зрителям. Спасибо вам огромное!»

Мединский не остался в долгу и в ответном слове поздравил Музей кино с новосельем: «Раньше под словом «музей» подразумевали место встреч, дискуссий и просвещения. Это место, где образованные люди встречаются, где рождаются новые идеи, новые проекты. Такими были музеи раньше. Музей кино, мне кажется, должен стать таким местом, где берется весь опыт российского, советского кино, и где рождаются новые проекты. Откуда выходят, пропитавшись духом величия советского, русского, российского кинематографа, выходят и переходят неподалеку – тут Эйзенштейна недалеко, ВГИК… Ребята переходят и создают новое великое кино. Такого центра пропаганды, просвещения, созидания, такой судьбы я бы хотел вам пожелать».

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Музей кино получил в долгосрочную аренду два корпуса павильона. Сейчас в них заканчивается капитальный ремонт. В первом на 5,5 тыс. кв. метров будут расположены пять выставочных зон. И, конечно, то, без чего немыслим музей кино, – кинозалы. Их здесь целых три. У зрителей будет возможность смотреть фильмы на кинопленке в 35 мм и 16 мм. Как когда-то в Киноцентре на Красной Пресне, здесь будут проводиться регулярные показы шедевров мирового кино. В новом доме места хватит и для фондохранилища, и для научно-образовательного комплекса. Они будут размещены во втором корпусе. Свои двери для посетителей Музей кино откроет летом 2017 года. Лариса Солоницына ожидает, что загрузка залов для пленочного показа будет максимальной, но и для цифровых показов в музее найдется место.

Поздравить Музей кино с обретением нового дома пришел киноинженер Константин Спасский. «Многие не верили, что музей оживет, начнет вторую жизнь. Все думали, что эту будет когда-нибудь. А это здесь, это реально, сейчас!» – не скрывает он своих радостных эмоций.

«Когда мы начинали в киноцентре, у нас не было ни одной единицы хранения, мы пришли в совершенно голые помещения, – делится воспоминаниями с репортером ФАН-ТВ хранитель фонда фотоматериалов Музея кино Марианна Кушнерова. – Сегодня у нас богатейшие коллекции по истории кино, начиная с момента создания кино от 10-х годов прошлого века до сегодняшнего дня. Это киноплакаты, анимация, фотография, рукописи, живопись художников кино, кинофототехника. Наконец-то мы обрели свой дом! Мы, конечно же, счастливы!»

Хранитель фонда кинофототехники и предметно-мемориального фонда Музея кино Эмма Малая рассказывает ФАН-ТВ об истории кино: «Сначала была фотография – истоки кино. Можно сказать, что это диапроектор в современной терминологии, а тогда назывался «волшебный фонарь». Он показывает неподвижное еще изображение. То есть, здесь вставляется картинка на стекле, на прозрачном носителе. Диапозитив – это нанесенный фотоспособом, а тут еще от руки были нарисованы.

В России не производилась кинотехника – и до революции, и после революции тоже. И первая техника появилась – это именно проекторы, потому что нужно было нести в массы и новости, и агитацию, и пропаганду. Это ручной кинопроектор, приводится в движение вот так, тут ручной привод, – показывает Эмма Малая. – В фильмах некоторых есть, как киномеханики с такими кинопроекторами едут в села, в тайгу, в армию – туда, где не было настоящих кинотеатров со стационарными кинопроекторами, а была кинопередвижка, и был лозунг: «Даешь кинопередвижку!»

Хранитель показывает репортеру ФАН-ТВ аппарат 1928 года, один из первых, с помощью которых показывали кино. Он называется ГОС, по названию Государственного оптического завода в Ленинграде, где производились такие чудо-машины. Следующее поколение «кинопередвижек» представлено теми аппаратами, которые уже возили в армию во время войны, чтобы с их помощью так же вести пропаганду и показывать новости. «Собственно, задача Музея кино, фонда кинотехники – показать, от чего всё начиналось – от театра теней, и весь последовательный ряд прогресса кинотехники», – резюмирует Эмма Малая.

Напомним, ранее ФАН-ТВ публиковал видеосюжет о том, что в начале декабря в новое здание переехала легендарная анимационная студия «Союзмультфильм».

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