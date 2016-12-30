Назван самый действенный способ похудения

Лондон, 30 декабря. Британские ученые назвали самый эффективный способ похудения. По мнению исследователей из Ноттингемского университета, снизить вес помогают завышенные планы по темпам сброса избыточной массы тела.

Свой научный труд специалисты опубликовали в The Journal of Human Nutrition. Эксперты рассказали, что проанализировали данные о 24 тысячах человек, которые пытались похудеть в течение 12 месяцев.

По итогам эксперимента, те, кто на 27% хотел снизить массу тела, потеряли в среднем только 19%. Желавшие снизить вес на 16-21% получили результат на 14%. Существенно сбрасывали килограммы только те, кто ставил себе высокую планку. При этом они теряли вес интенсивнее остальных.

Как ранее писала Газета.Ru, подтянутые друзья помогают сбросить вес.